POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit verletztem unbekanntem Kind

Frankenthal (ots)

Am 19.08.2025 ereignete sich gegen 15:30 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich der Eichendorffstraße in Frankenthal. Hierbei kam es zu einem Beinahezusammenstoß zwischen einem 37-jährigen Fahrzeugführer und einem schätzungsweise 8-9 jährigem Kind auf einem Tretroller. Obwohl beide Fahrzeuge sich nicht berührten fiel das Kind zu Boden. Der Fahrzeugführer stieg unmittelbar im Anschluss aus seinem Fahrzeug aus und erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des Kindes. Nachdem das Kind entgegnete, dass es ihm gut gehe, entfernte es sich von der Unfallörtlichkeit. Möglicherweise erlitt das unbekannte Kind Kratzer am linken Arm.

Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zu den Personalien des unbekannten Kindes machen können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

