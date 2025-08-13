Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen, A81

Lkr. Rottweil) - Unfallflucht auf der Autobahn 81 bei Sulz (13.08.2025)

Vöhringen, A81 (ots)

Am Mittwochvormittag hat ein unbekannter Autofahrer auf der Autobahn 81 bei der Anschlussstelle Sulz in Fahrtrichtung Singen einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend weitergefahren.

Der bislang unbekannte Fahrer eines dunklen Kleinwagens fuhr gegen 10:00 Uhr von der Auffahrt auf die Autobahn, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein 36-jähriger Fahrer eines Sattelzuges auf dem rechten Fahrstreifen wich nach links aus, um eine Kollision zu verhindern. Dabei kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem BMW 5er, den ein 35-Jähriger auf dem linken Fahrstreifen steuerte.

Am BMW entstanden dabei im Bereich der linken Fahrzeugseite Beschädigungen - der Schaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Am Lastwagen entstand augenscheinlich kein Schaden. Trotz mehrfacher Betätigung der Hupe fuhr der unbekannte Fahrer in Richtung Singen davon.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum gesuchten Wagen geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Zimmern unter Tel. 0741 34879-0 zu melden.

