Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald
Schwarzwald Baar Kreis) Vorfahrtsunfall führt zu zwei Leichtverletzten (13.08.2025)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

An der Kreuzung Bahnhof- und Hasemannstraße ist es am Mittwoch, gegen 9 Uhr zu einem Unfall mit zwei verletzten Motorradfahrern gekommen. Eine 63-jährige Opel-Fahrerin missachtete beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines 65-Jährigen Harley-Fahrers. Der war vorfahrtsberechtigt auf der Bahnhofstraße unterwegs. Auf dem Kreuzungsbereich stießen Opel und Harley zusammen. Dadurch stürzte der Senior, sowie seine 63-jährige Sozia und verletzten sich leicht. Rettungswagen brachten sie ins Krankenhaus. Sowohl das Auto, als auch das Motorrad mussten mit einem Gesamtschaden von etwa 40.000 Euro abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz

