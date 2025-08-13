POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald
Schwarzwald Baar Kreis) Vorfahrtsunfall führt zu zwei Leichtverletzten (13.08.2025)
St. Georgen im Schwarzwald (ots)
An der Kreuzung Bahnhof- und Hasemannstraße ist es am Mittwoch, gegen 9 Uhr zu einem Unfall mit zwei verletzten Motorradfahrern gekommen. Eine 63-jährige Opel-Fahrerin missachtete beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines 65-Jährigen Harley-Fahrers. Der war vorfahrtsberechtigt auf der Bahnhofstraße unterwegs. Auf dem Kreuzungsbereich stießen Opel und Harley zusammen. Dadurch stürzte der Senior, sowie seine 63-jährige Sozia und verletzten sich leicht. Rettungswagen brachten sie ins Krankenhaus. Sowohl das Auto, als auch das Motorrad mussten mit einem Gesamtschaden von etwa 40.000 Euro abgeschleppt werden.
