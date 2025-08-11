PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter Radfahrer belästigt Fußgängerin (11.08.2025)

Singen (ots)

Ein unbekannter Radfahrer hat am späten Sonntagabend eine Fußgängerin auf der Güterstraße belästigt. Gegen 1 Uhr lief die 20-Jährige in Richtung Tankstelle als ihr auf Höhe der Bushaltestelle plötzlich ein unbekannter Radfahrer im Vorbeifahren an den Po fasst und zudrückte. Anschließend wendete er und fuhr in Richtung Innenstadt davon.

Zudem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: etwa 30-40 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß, normale Statur, Vollbart. Bekleidet war er mit einer hellen Hose, einem dunklen T-Shirt und einer Cap.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Radler nimmt das Kriminalkommissariat Konstanz, Tel. 07531 995-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

