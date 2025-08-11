Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter randaliert auf Gartengrundstück (08./09.08.2025)

Singen (ots)

Sachschaden in noch unbekannter Höhe hat ein Unbekannter angerichtet, der auf einem Gartengrundstück in der Bruderhofstraße randaliert hat. Im Zeitraum zwischen Freitagmittag und Samstagabend betrat der Unbekannte unbefugt das Grundstück in der Kleingartenanlage Remishof, beschädigte dort Gemüsepflanzen, einen Zaun und das Gartenhaus. Möglicherweise versuchte er zudem, sich Zutritt zu der Laube zu verschaffen, was jedoch nicht gelang.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell