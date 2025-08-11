Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf dem Parkplatz des Media Markt - schwarzen Tesla angefahren und geflüchtet (10.08.2025)

Konstanz (ots)

Im Zeitraum zwischen Mitternacht und 02.30 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer in der Nacht auf Sonntag auf dem Parkplatz des Media Marktes in der Schneckenburgstraße eine Unfallflucht begangen. Der Unbekannte touchierte den dort abgestellten schwarzen Tesla im Bereich des rechten Heck und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Anschließend fuhr er einfach davon.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell