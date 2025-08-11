PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KN: (Hohenfels, K6105, Lkr. Konstanz) Rücksichtsloser Mercedes-Fahrer bedrängt BMW, verursacht Unfall und flüchtet - Polizei sucht BMW-Fahrer (09.08.2025)

Hohenfels, K6105 (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer eines BMW, der am Samstagabend auf der Kreisstraße 6105 zwischen Mindersdorf und Zoznegg möglicherweise von einem Mercedesfahrer genötigt worden ist. Gegen 18.35 Uhr fuhr ein 29-Jähriger mit einem Mercedes AMG hinter einem bislang unbekannten BMW in Richtung Zoznegg. Dabei soll der junge Mann den vorausfahrenden Wagen durch dichtes Auffahren mehrfach bedrängt haben, bis er schließlich an einer unübersichtlichen Stelle versuchte, den Wagen zu überholen. Nachdem er sich bereits auf der Gegenfahrbahn befand, machte der 29-Jährige eine Vollbremsung und scherte wieder hinter dem BMW ein. Eine entgegenkommende 22-jährige Golffahrerin konnte einen Zusammenstoß mit dem überholenden Mercedes nur durch Ausweichen ins Bankett verhindern, woraufhin ihr Auto im Straßengraben landete. Der 29-Jährige setzte seine Fahrt indes einfach hinter dem BMW fort. Er konnte im Rahmen der Fahndung schließlich in Konstanz festgestellt und kontrolliert werden.

Die Polizei bittet den Fahrer des BMW sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Revier Stockach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

