Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer prallt gegen geparktes Auto (09.08.2025)

Konstanz (ots)

Ein Radfahrer ist am Samstagabend auf der Staader Straße gegen ein geparktes Auto geprallt. Gegen 21 Uhr fuhr der 28-Jährige mit einem Fahrrad in Richtung Mainaustraße. Auf Höhe der Hausnummer 28 prallte er in einen am Fahrbahnrand geparkten VW und schlug in der Folge mit dem Kopf gegen die Heckscheibe des Wagens. Glücklicherweise verletzte er sich dabei nur leicht. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich, der 28-Jährige begab sich selbstständig ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell