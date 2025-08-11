POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Stur verletzt (09.08.2025)
Singen (ots)
Ein Radfahrer ist bei einem Sturz am Samstagmittag auf der Hadwigstraße verletzt worden. Ein 28-jähriger Audifahrer rangierte im Bereich des Wendekreises und übersah dabei einen hinter seinem Wagen vorbeifahrenden 74 Jahre alten Radler. Der 74-Jährige konnte einen Zusammenstoß durch starkes Abbremsen verhindern, kam dabei jedoch zu Fall und verletzte sich. Er kam zur weiteren Untersuchung vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell