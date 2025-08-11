Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Radfahrer touchiert Auto und flüchtet (08.08.2025)

Stockach (ots)

Am Freitagmittag hat ein unbekannter Radfahrer ein geparktes Auto auf der Straße "Am Maisenbühl" touchiert und ist anschließend geflüchtet. Gegen 14.40 Uhr nahm ein Anwohner einen Knall wahr und sah anschließend einen am Boden liegenden Radler, der sich aufrappelte und dann einfach davonfuhr. Bei der anschließenden Nachschau an dem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Auto stellte er Beschädigungen fest, die im Bereich von rund 2.0000 Euro liegen dürften.

Zu dem flüchtigen Radfahrer liegt folgende Beschreibung vor: vermutlich Jugendlicher, dunkle Haare, weißes T-Shirt, schwarze Hose, Basecap.

Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Polizeirevier Stockach zu melden.

