Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, A81, Lkr. Konstanz) Auffahrunfall auf der A81 - eine Person verletzt (09.08.2025)

Mühlhausen-Ehingen, A81 (ots)

Eine Person ist infolge eines Auffahrunfalls auf der Autobahn 81 zwischen Engen und dem Autobahnkreuz Hegau am Samstagvormittag verletzt worden. Ein 36-jähriger Peugeot-Fahrer war auf der rechten Spur in Richtung AK Hegau unterwegs. Auf Höhe des Parkplatz Bruckried bemerkte der Mann das Stauende auf seiner Fahrbahn zu spät und prallte in das Heck eines Skoda eines 30-Jährigen, der sich daraufhin auf einen wiederum davorstehenden Skoda eines 29-Jährigen schob. Durch den Zusammenstoß erlitt der 30-Jährige leichte Verletzungen, ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Die an den drei Autos entstandenen Blechschäden dürften insgesamt im Bereich von rund 10.000 Euro liegen.

