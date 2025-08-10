PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkr. RW) Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt (09.08.2025)

Schramberg (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Samstagmittag gegen 16.00 Uhr auf der K5530 zwischen Reichenbach und Langenschiltach gekommen. Ein 58-jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine mit Anhänger befuhr einen Feldweg und bog nach links in die K5530 in Richtung Langenschiltach ab. Hierbei übersah er zwei vorfahrtsberechtigte, aus Reichenbach kommende Motorradfahrer. Einer der Motorradfahrer konnte einen Zusammenprall mit dem einfahrenden landwirtschaftlichen Gespann durch ein Ausweichmanöver verhindern. Der 21-Jährige kam jedoch an einer Böschung zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Der zweite Motorradfahrer, ebenfalls ein 21-Jähriger, konnte eine Kollision nicht mehr verhindern, fuhr zunächst auf den Anhänger auf und rutschte im Anschluss unter diesen. Hier blieb er mit seinen schweren Verletzungen liegen. Durch den schweren Aufprall gerieten sein Motorrad und anschließend der mit Holz beladene Anhänger in Brand. Der 21-Jährige musste mit schweren Verletzunge, u.a. mit Brandverletzungen, unter dem Anhänger befreit werden. Zur weiteren Behandlung wurde der 21-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verbracht.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 12.000 EUR. Die K5530 musste zur Verkehrsunfallaufnahme und der anschließenden Fahrbahnreinigung bis 21.30 Uhr voll gesperrt werden. Neben einem Rettungshubschrauber befanden sich ein Notarzt und zwei Rettungswagen an der Unfallstelle. Die Feuerwehren aus St. Georgen und Langenschiltach befanden sich mit 4 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
PHK Thorsten Priller
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 09:25

    POL-KN: (Rottweil, Lkr. RW) Unbekannte entwenden Verkehrszeichen (10.08.2025)

    Rottweil (ots) - Am frühen Sonntagmorgen gegen 03.30 Uhr randalierten mehrere junge Männer in der Rottweiler Heerstraße indem sie Verkehrszeichen und Warnbaken umwarfen, diese auf die Straße legten und teilweise entwendeten. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Tankstelle. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 4770 entgegen. ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 09:23

    POL-KN: (Hüfingen, Lkr. SBK) Gast auf Festgelände durch Glaswurf verletzt (10.08.2025)

    Hüfingen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen gegen 03.45 Uhr ist es auf einem Festzeltgelände in Sumpfohren zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 24-jähriger Gast wurde durch ein geworfenes Glas am Kopf verletzt. Der 16-jährige Täter konnte vor Ort ermittelt und dem Vater übergeben werden. Den 16-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren