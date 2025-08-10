PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, Lkr. SBK) Gast auf Festgelände durch Glaswurf verletzt (10.08.2025)

Hüfingen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 03.45 Uhr ist es auf einem Festzeltgelände in Sumpfohren zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 24-jähriger Gast wurde durch ein geworfenes Glas am Kopf verletzt. Der 16-jährige Täter konnte vor Ort ermittelt und dem Vater übergeben werden. Den 16-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
PHK Thorsten Priller
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

