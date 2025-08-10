POL-KN: (Hüfingen, Lkr. SBK) Gast auf Festgelände durch Glaswurf verletzt (10.08.2025)
Hüfingen (ots)
Am frühen Sonntagmorgen gegen 03.45 Uhr ist es auf einem Festzeltgelände in Sumpfohren zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 24-jähriger Gast wurde durch ein geworfenes Glas am Kopf verletzt. Der 16-jährige Täter konnte vor Ort ermittelt und dem Vater übergeben werden. Den 16-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.
