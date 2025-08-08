Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Steißlingen, Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Geschwindigkeitskontrollen der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen (07.08.2025)

Hilzingen, Steißlingen, Gottmadingen (ots)

Anlässlich der Geschwindigkeitskontrollwoche haben Beamte der Verkehrspolizei gestern im Laufe des Tages an mehreren Örtlichkeiten Lasermesssungen durchgeführt.

Am Vormittag überwachten sie den Verkehr auf der Autobahn 81 am Ausbauende zwischen der Anschlussstelle Gottmadingen und dem Heilsbergtunnel. Innerhalb von zwei Stunden kamen dabei zehn Verstöße gegen die vorgeschriebene Begrenzung auf 60 km/h zusammen.

Am Nachmittag "laserten" die Polizisten auf der K 6125 zwischen Singen und Duchtlingen im ebenfalls auf 60 km/h begrenzten Bereich. Dort kamen in rund 1,5 Stunden sieben Verstöße zusammen.

Eine dritte Geschwindigkeitskontrolle fand schließlich am Abend auf der L223 zwischen Steißlingen und Orsingen statt. Hier missachteten in 45 Minuten sechs Autofahrer die vorgeschriebenen 70 km/h.

Insgesamt erwartet zwölf Betroffene ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro, zehn müssen mit 150 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Einen Autofahrer, der auf der K6125 mit über 100 km/h durch den auf 60 km/h begrenzten Streckenabschnitt fuhr wird mit 320 Euro Bußgeld, zwei Punkten im Verkehrszentralregister und einem Monat Fahrverbot zur Verantwortung gezogen.

Nicht nur die Beamtinnen und Beamte der Verkehrspolizei, sondern auch die Polizistinnen und Polizisten auf den Revieren werden auch in Zukunft nicht müde, immer wieder - auch anlasslos -Geschwindigkeitsüberwachungen in der Fläche des Polizeipräsidiums Konstanz durchzuführen. Jede einzelne Kontrollstelle zeigt, dass zu viele Verkehrsteilnehmer vorgegebene Geschwindigkeiten ignorieren und damit nicht nur sich, sondern auch andere in Gefahr bringen.

Uberhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit ist nach wie vor die Hauptursache für tödliche Verkehrsunfälle auf unseren Straßen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell