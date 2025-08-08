Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Diesel gestohlen (05.08.2025 - 06.08.2025)

VS-Villingen (ots)

In der Nacht von Dienstag, 18 Uhr, auf Mittwoch, 7 Uhr, haben Diebe an mehreren Fahrzeugen Diesel gestohlen. Dabei öffneten sie an Baustellenfahrzeugen und Lastwagen die Tanks und entnahmen mit einem Schlauch den Inhalt. Die Wagen standen im Bereich der Wieselsbergstraße 25. So vergriffen sich die bislang unbekannten Täter an insgesamt vier Fahrzeugen, stahlen etwa 300 Liter Treibstoff und beschädigten einen Tank. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Unter der Nummer 07721 / 6010 sucht das Polizeirevier Villingen nach Zeugen, die im Bereich der Wieselsbergstraße ungewöhnliches beobachtet haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell