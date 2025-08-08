Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, A 864

Schwarzwald Baar Kreis) Auffahrunfall mit erheblichem Schaden (07.08.2025)

Donaueschingen - A 864 (ots)

Zu einem Auffahrunfall ist es am Donnerstag auf der Autobahn 864 zwischen Donaueschingen und dem Autobahndreieck Bad Dürrheim gekommen. Gegen 18 Uhr prallte ein 22-jähriger VW-Fahrer mit seinem Auto in Fahrtrichtung A 81 wuchtig gegen den Anhänger eines vor ihm befindlichen Autos. Der Kühlanhänger riss daraufhin vom Mercedes Sprinter des 31-Jährigen ab, schleuderte nach links und kippte dabei um. Der VW selbst geriet - während er sich drehte - ebenfalls nach links, stieß mit der Mittelleitplanke zusammen und kam dann zum Stehen. Sowohl das Auto des Unfallverursachers, als auch der Anhänger mussten abgeschleppt werden. Den jungen Mann brachte ein Krankenwagen leichtverletzt ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

