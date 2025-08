Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Wohnhaus - Polizeihubschrauber im Einsatz

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (04.08.2025) gegen 12:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße "Favoritengärten" in Ludwigsburg ein. Über ein aufgebrochenes Fenster verschafften sich die Täter mutmaßlich Zugang zum Wohnhaus und durchsuchten anschließend sämtliche Wohnräume des Gebäudes. Ob die Täter im Inneren des Hauses Beute machen konnten oder möglicherweise bei der Tatausführung gestört wurde, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Eine Zeugin konnte kurze Zeit später eine ihr unbekannte Person im Bereich des Wohnhauses feststellen und wählte den Notruf. Die unbekannte Person, welche als 30 bis 40 Jahre alter und rund 180 Zentimeter großer Mann beschrieben wird und mit einem grünen T-Shirt und einer grünen Hose bekleidet gewesen sein soll, flüchtete anschließend unerkannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung mehrerer Streifenwagenbesatzungen, in die auch ein Polizeihubschrauber involviert war, führte bislang nicht zur Identifizierung der unbekannten Person. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell