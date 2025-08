Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Verkehrsunfall fordert zwei leicht verletzte Personen

Ludwigsburg (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von rund 18.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (03.08.2025) gegen 15:15 Uhr im Einmündungsbereich der Kreisstraße 1666 (K 1666) und der Landesstraße 1140 (L 1140) in Möglingen ereignete. Eine 84-jährige Toyota-Lenkerin war auf der K 1666 von Möglingen kommend unterwegs und wollte nach links auf die L 1140 in Richtung Ludwigsburg abbiegen. Den ersten Ermittlungen zufolge übersah die 84-Jährige mutmaßlich einen 62-jährigen Mazda-Lenker, der auf der L 1140 von Ludwigsburg kommend in Richtung Schwieberdingen unterwegs war. In der Folge kam es zu einer Kollision beider Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Die 84-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Neben der Feuerwehr und den Abschleppdiensten war auch ein Spezialreinigungsfahrzeug vor Ort, welches die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen reinigte. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten war die L 1140 in Fahrtrichtung Ludwigsburg bis etwa 17:00 Uhr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell