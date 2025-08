Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Pattonville: Einbruch in Bäckerei

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich zwischen Sonntag (03.08.2025) 10:40 Uhr und Montag (04.08.2025) 05:40 Uhr Zutritt in eine Bäckerei in der John-F.-Kennedy-Allee in Pattonville. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hebelten die Unbekannten eine Glasschiebetür auf. Im Inneren brachen die Täter zwei Kassen auf und entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Sachschaden an der Tür wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Remseck am Neckar unter Tel. 07146 28082-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

