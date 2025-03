Polizei Homberg

POL-HR: PKW-Fahrer und Fußgänger geraten in Streit

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.03.2025:

Homberg Efze

Tatzeit: Mittwoch, 19.03.2025, 15:30 Uhr

Am vergangenen Mittwoch kam in der Wallstraße in Homberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Hombergern. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben.

Gegen 15:30 Uhr befuhr ein silberner Renault die Wallstraße in Homberg/Efze. In Höhe des dortigen Busbahnhofs überquerte zeitgleich ein Fußgänger die Fahrbahn, sodass der PKW-Fahrer anhalten musste. Nach ersten Erkenntnissen kam es unmittelbar nach dem Überqueren der Straße zu einem Streit zwischen dem Fahrzeugführer und Fußgänger. Dieser verbale Streit eskalierte kurz darauf in eine körperliche Auseinandersetzung, für den die Polizeistation in Homberg nun Zeugen sucht.

Wenn Sie Hinweise zum Tatablauf machen können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Homberg unter Telefon 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher-

