POL-HR: Einbrecher machen sich an Wohnhaus zugange

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 24.03.2025: Felsberg Tatzeit: Donnerstag, den 20.03.25 um 18:30 Uhr bis Freitag, den 21.03.25 um 08:00 Uhr In der Straße "Beuerngrund" in Felsberg-Heßlar haben Diebe in den letzten Tagen einen Fugenscheider gestohlen. Die Unbekannten nahmen das Arbeitsgerät, welches auf einer Baustelle abgestellt war, an sich und verschwanden damit vom Tatort. Der ...

mehr