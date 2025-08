Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 50.000 Euro Sachschaden nach Wohnungsbrand

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr rückte am Montag (04.08.2025) in die Hermann-Kurz-Straße in Sindelfingen-Maichingen aus, nachdem dort gegen 11.45 Uhr ein Wohnungsbrand gemeldet worden war.

Mutmaßlich war ein in einer Abstellkammer in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an den Strom angeschlossener Akkustaubsauger in Brand geraten. Ein 45 Jahre alter Bewohner versuchte, das stark qualmende Gerät zu löschen, ehe er und eine weitere, 19 Jahre alte Bewohnerin, das Gebäude verließen. Durch die geöffnete Wohnungstür drang Rauch bis in die oberste Etage des zwölfgeschossigen Gebäudes.

Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die Flammen bereits aus. Die betroffene Wohnung und das Gebäude wurden anschließend belüftet. Die Wohnung bleibt aufgrund sehr starker Rußantragungen vorerst unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Sowohl der 45-Jährige als auch die 19-Jährige sowie drei Hausbewohner, die das Gebäude über das Treppenhaus verlassen hatte, wurden leicht verletzt vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

