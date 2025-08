Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Fahrerscheibe von Mercedes eingeschlagen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg ermittelt derzeit wegen Sachbeschädigung gegen einen noch unbekannten Mann, der am Sonntag (03.08.2025) gegen 19:30 Uhr in Leonberg die Fahrerscheibe eines Mercedes eingeschlagen haben soll. Ein 32-Jähriger Mercedes-Lenker war in der Straße "Obere Burghalde" unterwegs, als ihm ein mutmaßlich betrunkener Mann in Begleitung einer Frau und eines Kindes entgegengekommen sei. Nachdem der 32-Jährige in Höhe der Personen angehalten hatte, habe der Unbekannte unvermittelt mit seiner Faust die Fahrerscheibe des Mercedes eingeschlagen. Anschließend sei die Personengruppe in Richtung Stuttgarter Straße davongelaufen. Der Mann soll etwa 180 cm groß mit kurzen blonden Haaren und durchtrainierter Figur gewesen sein. Er habe eine dunkle Jeans, ein schwarzes T-Shirt und ein weißes Käppi getragen haben. Die Frau soll dunkel gekleidet gewesen sein. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

