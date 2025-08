Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht in der Wilhelmstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (03.08.2025) verübte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker zwischen 10.30 Uhr und 14.00 Uhr in der Wilhelmstraße in Böblingen eine Unfallflucht. Auf einem Parkplatz, der sich Ecke Karlstraße befindet, stand ein Toyota, den der Unbekannte vermutlich beim Wenden beschädigte. Ohne sich um den hinterlassenen Sachschaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt anschließend fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Böblingen.

