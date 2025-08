Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Stuttgart: 36-jähriger Opel-Lenker alkoholisiert unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Weitere Zeugen und mögliche Geschädigte sucht die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, nachdem am Sonntagnachmittag (02.08.2025) ein Opel-Fahrer in Schlangenlinien auf der Bundesautobahn 8 zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen unterwegs gewesen sein soll. Mehrere Verkehrsteilnehmende meldeten gegen 13.40 Uhr einen Opel, der in auffälliger Fahrweise auf der linken Spur unterwegs war. Teilweise mussten andere Autofahrende abbremsen und ausweichen. Der 36-jährige Fahrer konnte schließlich durch eine Streifenwagenbesatzung kontrolliert werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von knapp drei Promille. In der Folge wurden Fahrzeugschein und -schlüssel beschlagnahmt und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Die Polizei, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, bittet insbesondere Personen, die durch die Fahrweise des 36-Jährigen gefährdet wurden, sich zu melden.

