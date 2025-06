Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schüttorf (ots)

Am Donnerstagmittag kam es gegen 12:35 Uhr an der Kreuzung Industriestraße / Nordring in Schüttorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 75-jähriger Pedelecfahrer schwer verletzt wurde. Eine 38-jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit einem BMW die Industriestraße aus Richtung Euregiostraße kommend in Richtung Nordring. An der Einmündung zum Nordring hielt sie zunächst an, um dem Querverkehr Vorfahrt zu gewähren. Beim anschließenden Anfahren übersah sie jedoch den von links kommenden Pedelecfahrer, der den linksseitigen Radweg des Nordrings in Richtung Holmers Kamp befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 75-Jährige stürzte und schwere Verletzungen erlitt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

