Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Nordhorn (ots)

In der Nacht zu Donnerstag kam es in der Kurt-Huber-Straße in Nordhorn zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Täter versuchte in der Zeit zwischen 02:07 Uhr und 07:15 Uhr, gewaltsam die Nebeneingangstür des Wohnhauses zu öffnen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde der Täter möglicherweise durch den anwesenden Geschädigten gestört und ließ daraufhin von seinem Vorhaben ab. Es gelang ihm nicht, in das Gebäude einzudringen. Die Polizei Nordhorn bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kurt-Huber-Straße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05921 / 3090 zu melden.

