Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Nissan beschädigt

Lingen (ots)

Am Freitag, den 14. Juni 2025, kam es in der Zeit zwischen 07:50 Uhr und 17:00 Uhr auf der Feldstraße in Freren zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte einen auf Höhe der Hausnummer 22 geparkten schwarzen Nissan. Der Zusammenstoß verursachte einen Sachschaden am Heck des geparkten Fahrzeugs. Der oder die Unfallverursacher*in entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell