Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Vier Personen bei Unfall verletzt

Papenburg (ots)

Am heutigen Donnerstag kam es gegen 11:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Papenburg. Der Fahrer eines VW befuhr die Kirchstraße in Richtung Meppen. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der VW in den Gegverkehr und prallte mit dem Hyundai einer 49-jährigen Frau zusammen. Der Fahrer des VW wurde dabei leicht verletzt, seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Die Fahrerin des Hyundai sowie ihre 83-jährige Mitfahrerin und ihr 82-jähriger Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen.

Die Höhe des Sachschadens steht bislang noch nicht fest. Die Straße war zeitweise voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell