Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 01.06.2025

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an PKW:

Am 31.05.2025, wurde beim Polizeikommissariat in Seesen eine Sachbeschädigung an einem PKW angezeigt. Am PKW wurde die Frontscheibe sowie ein Scheibenwischer beschädigt. Den Tatzeitraum grenzte die geschädigte Person zwischen dem 28.05.2025 (17:30 Uhr) bis zum 31.05.2025 (09:50 Uhr) ein. Der PKW war im Bereich der Straße "Carpentrasweg" (Seesen) in Höhe der Hausnummer 10 in einer dortigen Parkbucht abgestellt. Beim PKW handelte es sich um einen VW Golf in grauer Farbe. Die Polizei Seesen bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05381-944-0 zu melden.

i.A. Lepa, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell