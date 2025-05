Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 31.05.2025

- Gewerbsmäßiger Ladendiebstahl endet in Justizvollzugsanstalt

Vienenburg. Am Freitagabend um 17:35 Uhr kam es in einem Discounter in der Wiedelaher Straße in Vienenburg zu einem gewerbsmäßigen Ladendiebstahl. Ein 32-jähriger, ein 25-jähriger und ein 22-jähriger Mann aus Georgien entwendeten diverse Tabakwaren. Die Tathandlung wurde durch einen Zeugen beobachtet. Gemeinsam mit einer Angestellten des Marktes wurden zwei Personen am Verlassen des Marktes bis zum Eintreffen der Polizei gehindert. Die dritte Person konnte jedoch flüchten. Im Rahmen der Ermittlungen stellten Polizisten im Nahbereich ein Mietfahrzeug mit Hamburger Kennzeichen fest, welches den Personen zugeordnet werden konnte. Bei der Durchsuchung des Pkw konnte weiteres Diebesgut in Form von Tabakwaren beschlagnahmt werden. Die beiden festgenommenen Beschuldigten wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig am Samstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser entschied, dass die Personen vorerst weiter in Haft bleiben.

