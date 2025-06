Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar Sonntag, den 01.06.2025

Tödlicher Verkehrsunfall

Liebenburg/Neuenkirchen.

Am Samstagnachmittag, gegen 15:20 Uhr, befuhr eine 49jährige Frau aus Salzgitter mit ihrem Krad die L500 von der BAB 36 kommend in Richtung Liebenburg. Kurz vor der Ortschaft Neuenkirchen kam die Frau in einer leichten Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Krad nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit einem Baum. Vor Ort durchgeführte Reanimationsmaßnahmen durch die eingesetzten Polizei- und Rettungskräfte verliefen erfolglos. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Die Unfallstelle war mehrere Stunden voll gesperrt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

