Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Renkenberge - Unfall zwischen Bus und Pkw

Renkenberge (ots)

Am heutigen Donnerstag kam es gegen 7:43 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem Pkw in Renkenberge. Die 50-jährige Fahrerin eines Skoda war auf der Straße Östlicher-Kanal-Seitenweg unterwegs. Auf Höhe der dortigen Kreuzung übersah sie einen Bus, der den Lindenweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die Skoda-Fahrerin sowie der 44-jährige Busfahrer wurden leicht verletzt und mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Im Bus befanden sich 14 Kinder im Alter zwischen 11 und 17 Jahren, von denen fünf ebenfalls leicht verletzt wurden. Die Kinder wurden mit einem angeforderten Ersatzbus, in Begleitung der Polizei, zur Schule gebracht und dort ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Unfallstelle war zeitweise voll gesperrt. Die Höhe des Sachschadens steht bislang noch nicht fest.

