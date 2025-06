POL-EL: Meppen - Pkw beschädigt

Freren (ots) - Zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 14 Uhr, haben bislang unbekannte Täter den Schaukasten der Kolpingfamilie an der Goldstraße in Freren aufgebrochen und daraus Terminaushänge sowie Magnete entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 320 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

