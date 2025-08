Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Motorrad prallt nach Auffahrunfall gegen Ampelmast, ein Leichtverletzter

Ludwigsburg (ots)

Zwei 16-jährige Motorradfahrer befuhren am gestrigen Samstag die Südrandstraße in Richtung der Autobahnanschlussstelle Leonberg-Ost. An der Einmündung der Bruckenbachstraße beabsichtige der vorausfahrende Kawasaki Ninja Fahrer kurz nach 16.00 Uhr, an einer auf Rot umschaltenden Ampel anzuhalten. Hiermit rechnete der nachfolgende Fahrer einer Yamaha MTN offenbar nicht und fuhr dem Vordermann auf. Unmittelbar nach dem Aufprall sprang der Fahrer der Kawasaki von seinem Zweirad ab und verletzte sich hierbei leicht. Sein Motorrad rollte ohne ihn weiter und prallte gegen einen Ampelmast. An beiden nicht mehr fahrbereiten Motorrädern entstand Sachschaden in Höhe von ca. 14.000 Euro. Der Schaden am Ampelmast kann noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell