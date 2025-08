Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: 16-Jähriger nach versuchtem Segway-Diebstahl festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Ein 16-jähriger Tatverdächtiger wurde am Donnerstag (31.07.2025) gegen 23:45 Uhr vorläufig festgenommen, nachdem er versucht hatte, in der Stammheimer Straße in Kornwestheim ein Segway zu entwenden. Ein Zeuge wurde auf den Tatverdächtigen aufmerksam, nachdem er den Jugendlichen dabei beobachten konnte, wie er versuchte ein Schloss mit einem Feuerzeug durchzubrennen, welches ein Segway an einem Laternenmast sicherte. Nachdem ihm dies offensichtlich nicht gelang, versuchte er das Schloss mit mehreren Tritten abzutreten. Alarmierte Streifenwagenbesatzungen trafen den Jugendlichen auf der gegenüberliegenden Straßenseite an der Tatörtlichkeit an und nahmen ihn vorläufig fest. Das bereits stark angesengte Schloss hielt den Aufbruchsversuchen stand und sicherte das Segway weiterhin. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnten an der Tatörtlichkeit mehrere deponierte Betäubungsmittel aufgefunden werden, die dem Jugendlichen zugeordnet werden konnten. Die Erziehungsberechtigten des Jugendlichen wurden über das Geschehene unterrichtet, nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun wegen des Versuchs des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell