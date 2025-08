Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall am Bahnhof

Ludwigsburg (ots)

Ein 84 Jahre alter BMW-Lenker fuhr am Donnerstag (31.07.2025), gegen 10.50 Uhr die Bahnhofstraße in Ludwigsburg in Richtung Bahnhof entlang. Auf Höhe mehrerer Parkplätze stoppte er sein Fahrzeug, um einen 81-jährigen Mercedes-Fahrer ausparken zu lassen. Aus noch ungeklärten Gründen beschleunigte der 84-Jährige jedoch abrupt wieder. In der Folge kollidierte er sowohl mit dem Mercedes als auch mit mehreren Pollern. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 15.000 Euro belaufen.

