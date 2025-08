Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: 18-Jähriger ohne Führerschein in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Drei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 55.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag (03.08.2025) gegen 4.45 Uhr in Hemmingen ereignete.

Ein 18 Jahre alter BMW-Lenker war in der Schloßhaldenstraße unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über den Pkw verlor. In der Folge kam der junge Mann von der Fahrbahn ab, touchierte einen Begrenzungszaun einer Firma und kollidierte mit einem Baum. Die drei Fahrzeuginsassen, der Fahrer, ein weiterer 18-Jähriger sowie ein 16-Jähriger, flüchteten zunächst, kehrte jedoch während der Unfallaufnahme an die Unfallörtlichkeit zurück. Der 16-Jährige wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Wie sich im Zuge der Unfallaufnahme herausstellte, ist der 18 Jahre alte Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

