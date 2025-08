Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Unbekannter fährt gegen Hauswand und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Fahrer eines weißen Mercedes mit Ludwigsburger Zulassung (LB-) fuhr den bisherigen Erkenntnissen zufolge am Montag (04.08.2025), gegen 00.35 Uhr rückwärts die Jakobstraße in Besigheim in Richtung der Straße "Vorstadt" entlang. An der dortigen Einmündung prallte der Unbekannte rückwärts gegen eine Hauswand sowie eine Straßenlaterne, ehe er beim Vorwärtsrangieren einen Straßenschildmast gegenüber dem Haus touchierte. Ein Beifahrer soll daraufhin kurz ausgestiegen sein, ehe er wieder in den Pkw einstieg und dieser davonfuhr. Der Mann wird als maximal 18 Jahre alt, sehr schlank, etwa 180 cm mit kurzem braunem Haar beschrieben.

Während der stark beschädigte Pkw im Zuge der Ermittlungen aufgefunden werden konnte, ist noch unklar, wer diesen zur Unfallzeit fuhr.

Der an dem Haus entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 15.000 Euro, der an dem Mercedes auf etwa 20.000 Euro belaufen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de um sachdienliche Zeugenhinweise.

