Halver (ots) - Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag auf das Gelände einer Firma am Glörfeld eingedrungen und haben dort Kabel entwendet. Sie beschädigten hierzu einen Zaun, der das Gelände umschloss. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: ...

mehr