Menden (ots) - Dreiste Diebe haben in der Nacht auf Dienstag am Kornblumenweg einen Werkzeugkoffer gestohlen. Sie schlugen dazu die Scheibe eines Ford Transit ein, die Tat ereignete sich zwischen 19-5.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Menden entgegen. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

mehr