POL-MK: Auto geknackt

Meinerzhagen (ots) - Zwischen dem vergangenen Mittwoch und gestern Mittag haben Unbekannte ein Wohnhaus am Drosselweg auf links gedreht. Sie drangen gewaltsam in das Wohnhaus ein und durchwühlten drei Etagen, Bargeld wurde entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in der Angelegenheit und bittet aufmerksame Anwohner um Hinweise. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 ...

