Balve (ots) - Unbekannte Täter drangen zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen in eine Firma an der Ballschlade ein. Dort durchsuchten sie die Räume und entwendeten schließlich einen Tresor. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis ...

mehr