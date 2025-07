POL-MK: Einbruch in Firma

Lüdenscheid (ots) - Unbekannte versuchten zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen in eine Bäckerei an der Herscheider Landstraße einzudringen. Ihr Versuch die Tür aufzuhebeln misslang. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

