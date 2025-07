Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schläge im Straßenverkehr

Altena (ots)

Ein bisher unbekannter Täter spuckte gestern Vormittag einer Autofahrerin erst mehrfach auf die Motorhaube und schlug anschließend ihrem Beifahrer ins Gesicht. Der Unbekannte wollte um 10.45 Uhr verbotswidrig von der Rahmedestraße in die Mühlenbach einbiegen. Ihm kam eine Altenaerin (21) in ihrem Auto entgegen. Sie bestand auf ihr Vorfahrtsrecht und versuchte regulär in die Rahmedestraße einzufahren. Der Täter stieg daraufhin aus, spuckte ihr mehrfach auf die Motorhaube, öffnete die Beifahrertür und schlug dem Beifahrer (20) mit der Faust in das Gesicht. Er wurde leicht verletzt. Der Täter fuhr anschließend in seinem weißen Tesla mit MK-Kennzeichen den Drescheider Berg hinauf. Zeugen beschrieben ihn wie folgt: männlich, 30-40 Jahre, 175-180 cm groß, braune kurze Haare, Vollbart, grauer Pullover, blaue Jeans. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. (dill)

