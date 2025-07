Meinerzhagen / Kierspe (ots) - Meinerzhagen Zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagabend sind Unbekannte gewaltsam in ein Wohnhaus an der Kohlbergstraße eingedrungen. Sie brachen eine Tür auf und gelangten in den Besitz von Goldschmuck, nun ermittelt die Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen. Kierspe An der Volmestraße wurde Sonntagmittag in eine Firma eingebrochen. Zwischen 13 und 14 Uhr überwanden sie eine Schranke und brachen mehrere Bereiche auf dem Gelände des ...

