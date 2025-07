POL-MK: Garage geplündert

Balve (ots) - Am Wochenende kam es zu zwei Einbrüchen in Balve. Am Mühlenweg brachen Täter die Tür eines Zweifamilienhauses auf. Sie durchwühlten mehrere Räume und entwendeten unter anderem Schmuck. Eine Videokamera zeichnete zwei Verdächtige auf, die am Sonntag, zwischen 2 und 5 Uhr, ihr Unwesen auf dem Grundstück trieben. Am Beulerweg drang der Einbrecher über ein Fenster in die Wohnung eines Einfamilienhauses ein. Ob er Beute machte ist noch nicht klar. Die Tat ...

mehr