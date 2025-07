Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Update: Gefährliche Körperverletzung - Pkw gestohlen - Mehrere Campingfahrzeuge beschädigt

Fulda (ots)

Update: Gefährliche Körperverletzung

Großenlüder. Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall auf dem Nachhauseweg von der Lokalität in der Ortslage von Großenlüder. Ein genauer Tatort kann nicht benannt werden.

Ursprungsmeldung:

In einer Sportsbar in der St.Georg-Straße kam es in der Nacht zu Sonntag (06.07.), gegen 2.55 Uhr, zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein 40-Jähriger bei einem Streit mit zwei unbekannten Personen mit einem unbekannten Gegenstand gegen den Kopf geschlagen und dabei verletzt. Er musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen zwischen Dienstagmorgen (01.07.) und Montagmorgen (07.07.) einen schwarzen Seat Leon Cupra von einem Parkplatz in der Magdeburger Straße. Das Auto mit dem amtlichen Kennzeichen VB-NR 249 hat einen Wert von rund 45.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mehrere Campingfahrzeuge beschädigt

Kalbach. Auf einem geschotterten Abstellplatz für Wohnmobile auf einem Firmengelände in der St.-Florian-Straße im Ortsteil Mittelkalbach beschädigten Unbekannte am Samstag (05.07.), zwischen 16 Uhr und 20 Uhr, Camping-Fahrzeuge. Nach derzeitigen Erkenntnissen warfen die Täter unter anderem mit Steinen mehrere Beulen ins Blech der Fahrzeuge und zerstörten Scheiben. Außerdem wurden mehrere Fahrzeuge bewegt.

Bei den ersten Ermittlungen konnten Hinweise auf die Täter, bei denen es sich um mehrere Personen im Kindesalter handelt, erlangt werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Höhe des entstandenen Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell