POL-OH: Unfall im Kreisverkehr mit leicht verletztem Rollerfahrer

Fulda (ots) - Wildunfall Kirchheim - Am Samstag, den 05.07.2025, um 21:20 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die K34 von Willingshain kommend in Richtung Gersdorf als plötzlich ein Rehwild die Fahrbahn von links nach rechts querte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Tier. Das Reh verendete vor Ort. Es entstand ein Sachschaden am Pkw von 2.500,00 Euro. VU mit Leichtverletzten Ronshausen - Am ...

