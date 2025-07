Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Wildunfall

Kirchheim - Am Samstag, den 05.07.2025, um 21:20 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die K34 von Willingshain kommend in Richtung Gersdorf als plötzlich ein Rehwild die Fahrbahn von links nach rechts querte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Tier. Das Reh verendete vor Ort. Es entstand ein Sachschaden am Pkw von 2.500,00 Euro.

VU mit Leichtverletzten

Ronshausen - Am Sonntag, den 06.07.2025 um 16:00 Uhr befuhr ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Wildeck die L3251 von Ronshausen kommend in Richtung Weiterode. Ein 74-jähriger Pkw-Fahrer aus Bebra befuhr die entgegengesetzte Richtung. Aufgrund von Alkoholeinfluss kam der 44-jährige Fahrer nach links von seiner Fahrspur ab und fuhr in den Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wobei ein Sachschaden in Höhe von 30.000,00 Euro entstand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrer wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Rotenburg/F. verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell